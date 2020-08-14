Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко освободил от занимаемой должности начальника областного управления по транспорту Павла Постовалова. Об этом сообщили 14 августа в пресс-службе главы региона.

Александр Дрозденко с автобусом ИА REGNUM

До назначения нового руководителя временно исполняет обязанности главы управления действующий заместитель начальника Михаил Присяжнюк.

«Кадровые изменения связаны со слабым контролем за решением транспортных проблем районов новостроек», — отметили в пресс-службе.

Отметим, что кадровое решение принято спустя неделю после встречи Александра Дрозденко активом города Кудрово — членами Наблюдательного совета новостроек. Транспортная проблема является одной из самых острых для жителей Кудрово. На встрече 6 августа как раз обсуждались острые вопросы от жителей города.

Сегодня же стало известно, что в городе Сертолово, находящемся в том же Всеволожском районе Ленобласти, началось проектирование транспортно-пересадочного узла. В составе узла появится небольшой автовокзал, платформа и перехватывающие парковки.

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