Брюссель, , 17:30 — REGNUM Санкции должны быть введены в отношении Белоруссии в связи с действиями властей по подавлению протестов, говорится в заявлении Европейской федерации журналистов, опубликованном 14 августа.

Европейские журналисты потребовали, чтобы белорусские силовики оставили в покое представителей прессы, работающих в местах проведения протестов, и чтобы власти Белоруссии начали «работать над защитой свободы СМИ».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова заявила, что все случаи насилия в отношении представителей массмедиа в ходе беспорядков будут рассмотрены.

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