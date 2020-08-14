Брюссель, 14 августа 2020, 17:30 — REGNUM Санкции должны быть введены в отношении Белоруссии в связи с действиями властей по подавлению протестов, говорится в заявлении Европейской федерации журналистов, опубликованном 14 августа.
Европейские журналисты потребовали, чтобы белорусские силовики оставили в покое представителей прессы, работающих в местах проведения протестов, и чтобы власти Белоруссии начали «работать над защитой свободы СМИ».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова заявила, что все случаи насилия в отношении представителей массмедиа в ходе беспорядков будут рассмотрены.
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