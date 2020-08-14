Москва, , 17:19 — REGNUM Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух военных самолётов США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 14 августа в Национальном центре управления обороной.

Как сообщается, российскими средствами контроля воздушного пространства над Чёрным морем были обнаружены две воздушные цели, приближавшиеся к государственной границе России. Для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился к воздушным объектам на безопасное расстояние и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота американских самолётов от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Напомним, что это уже второй подобный инцидент за текущую неделю. 12 августа истребитель Су-27 также поднимался на перехват двух-самолётов разведчиков США над Черным морем.

Кроме этого, 13 августа истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота перехватил самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над нейтральными водами Баренцева моря.