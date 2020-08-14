Пхеньян, , 17:19 — REGNUM В КНДР сменился премьер-министр. Как сообщает 14 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), прежнего главу правительства Ким Чжэ Рэна на этом посту сменил Ким Док Хун, ранее возглавлявший парламентский комитет по бюджету.

Флаг КНДР Gilad Rom

Сообщается, что соответствующее решение было принято Верховым лидером КНДР — председателем ЦК правящей Трудовой партии Кореи (ТПК) и Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном на заседании партийного политбюро. О мотивах принятия такого решения, как и о возможном назначении отправленного в отставку экс-премьера СМИ КНДР ничего не сообщают.