Минск, , 17:10 — REGNUM Представили белорусских и международных структур провели экстренную встречу о разразившемся в Белоруссии политическом кризисе, сообщает 14 августа БелТА.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

Во встрече, которая прошла в здании Национального собрания Белоруссии, участвовали представители Белорусского союза журналистов и Белорусской ассоциации журналистов, представителей Белорусского Хельсинкского комитета и Международной федерации прав человека.

Со стороны белорусского парламента в обсуждении участвовали депутаты пяти постоянных комиссий. Так, глава одной из этих комиссий (по правам человека) Геннадий Давыдько заявил, что встреча не протокольная:

«Это просто встреча заинтересованных людей, любящих свою родину, которые хотят, чтобы у нас были мир и согласие в обществе».

По его словам, участники встречи собрались, чтобы честно поговорить и предложить варианты нормализации ситуации — «чтобы в будущее мы пошли независимой и суверенной страной».

Олег Гулак, возглавляющий Белорусский Хельсинкский комитет, заявил, что «сейчас очень важно создать условия для диалога» власти и оппозиции. Для этого нужно освободить всех задержанных в ходе беспорядков.

Гулак «Люди должны видеть, что освобождают их детей, родственников».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские власти заявили, что две тысячи задержанных в ходе протестов в Белоруссии освобождены.

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