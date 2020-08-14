Оренбург, , 17:04 — REGNUM Губернатор Оренбуржья Денис Паслер заработал в 2019 году 202 154 500,59 рублей. Информация о его доходах и имуществе размещена на официальном сайте регионального правительства.

По итогам 2018 года его доход составил 234 106 883.27 рублей. Таким образом, за год глава Оренбургской области потерял в доходах почти 32 млн.

В собственности у него значатся два участка земли (936 и 1829 квадратных метров), жилой дом площадью 555,1 кв. метр и «иное недвижимое имущество» площадью 177.9 кв. метров. Из транспортных средств он имеет два прицепа и снегоход. А у несовершеннолетнего ребёнка главы региона есть квартира площадью 267.3 кв. метра.