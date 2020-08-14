Москва, , 16:55 — REGNUM Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова отслеживает ситуацию с задержанием 33 граждан РФ, задержанных в Белоруссии. Об этом она заявила журналистам.

Татьяна Москалькова Kremlin.ru

«Я отслеживаю эту ситуацию и надеюсь, что она разрешится положительно. Поскольку мы не смогли услышать в публичном пространстве каких-либо доказательств их вины в тяжком преступлении, в терроризме, мы знаем о переговорах по этому вопросу между лидерами государств Белоруссии и России, то надеемся, что они разрешат это недоразумение», — сказала Москалькова.

Она выразила надежду на то, что «братские два государства» будут продолжать взаимодействовать в «гуманитарной и правочеловеческой сферах» на основе взаимного доверия.