Минск, , 16:45 — REGNUM Колонна рабочих Минского тракторного завода направилась в центр города на площадь Независимости, выражая протест против эскалации насилия в Белоруссии и требуя политических перемен. За несколько часов до этого, утром 14 августа на заводе состоялся митинг.

Митинговавшие рабочие возмущались жестокими избиениями и пытками, которые демонстрируют «правоохранительные органы» в отношении участников массовых акций протеста. Пролетарии намеревались задать вопросы главе правительства Роману Головченко, однако чиновник отказался с ними общаться.

После этого было принято решение выдвинуться колонной на площадь Независимости, где находится правительственный комплекс. Участники шествия скандируют «Уходи!».

В это же время глава совмина выразил желание пообщаться с рабочими на территории завода. Сейчас на МТЗ проходит мероприятие с его участием.

Тем временем на площадь Независимости выдвинулись многотысячные колонны манифестантов из других частей города. К ним могут присоединиться митингующие и бастующие с других предприятий, государственных и частных коммерческих организаций.

Протестующих против продолжения правления Александра Лукашенко открыто поддержали работники вузов и институтов Академии наук. Среди присоединившихся к ним — бывший министр и дипломат Павел Латушко, а также ряд других бывших чиновников.

Пресс-секретарь Белорусского Экзархата РПЦ протоиерей Сергий Лепин сообщил журналистам, что предстоятель местной Православной церкви митрополит Павел сожалеет о преждевременном поздравлении Лукашенко с победой на президентских выборах.

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Напомним, во время президентской кампании 2010 года, 19 декабря на минской площади Независимости состоялся многотысячный митинг противников правления Александра Лукашенко. Выступление было жёстко подавлено и вошло в историю как «Плошча» («Площадь», аналог киевского «Майдана»).

Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. По данным Центризбиркома Белоруссии, на президентских выборах 2020 года он набрал 80,1% голосов. Часть белорусского общества, Евросоюз и США не признали такие результаты и не считают произошедшее демократическими выборами.