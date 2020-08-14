Минск, , 16:41 — REGNUM Победу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на минувших выборах не признал Сергей Черечень, кандидат в президенты, набравший 1,14% голосов.

Сергей Черечень Sadowskiss

Своё мнение на фоне послевыборных протестов в Белоруссии Черечень изложил 14 августа в Facebook.

Черечень «Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа. Нормальной электоральной процедуры — законной и мирной — не состоялось».

В заявлении Череченя сказано, что он всегда выступал «за ненасильственные перемены», поэтому он осуждает «использование светошумовых гранат» силовиками и «стрельбу по мирным демонстрантам резиновым пулями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановкая заявила, что создаёт «координационный совет для обеспечения трансфера власти» в Белоруссии.

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