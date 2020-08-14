Минск, 14 августа 2020, 16:41 — REGNUM Победу действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на минувших выборах не признал Сергей Черечень, кандидат в президенты, набравший 1,14% голосов.
Своё мнение на фоне послевыборных протестов в Белоруссии Черечень изложил 14 августа в Facebook.
В заявлении Череченя сказано, что он всегда выступал «за ненасильственные перемены», поэтому он осуждает «использование светошумовых гранат» силовиками и «стрельбу по мирным демонстрантам резиновым пулями».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановкая заявила, что создаёт «координационный совет для обеспечения трансфера власти» в Белоруссии.
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