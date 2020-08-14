Вильнюс, , 16:23 — REGNUM Финансовую помощь пообещали оказать литовские власти тем, кто пострадал в ходе беспорядков в Белоруссии, написал 14 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Twitter.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Белоруссии, организованные оппозицией после президентских выборов (9 августа 2020 г.) продолжаются.

Литва активно включилась в этот политический процесс. На её территории находится главный оппонент Александра Лукашенко, победившего на выборах, — Светлана Тихановская.

Кроме того, Литва, осуждая действия белорусских властей, предлагает, вместе с Польшей и другими странами Прибалтики, посредничество в урегулировании конфликта между властью и оппозицией, а также план по урегулированию кризиса.

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