Минск, , 16:19 — REGNUM Группа работников Минского тракторного завода (МТЗ) направляется к центру Минска после того, как премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отказался общаться с ними. Об этом сегодня, 14 августа, сообщают белорусские СМИ.

Напомним, что некоторые цеха МТЗ остановили работу из-за забастовки. рабочие требуют отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и новых выборов главы государства.

Премьер-министр Белоруссии Головченко поехал на МТЗ пообщаться с бастующими. Конструктивного общения не получилось, так как рабочие категоричны в своих требованиях отставки Лукашенко и новых выборов. Кроме того, они требовали общения в присутствии прессы, но журналистов на территорию МТЗ не пустили, так как это режимный объект. Стоит отметить, что в забастовочных мероприятиях участвуют далеко не все работники завода.

После неудавшегося общения с премьер-министром группа рабочих направилась к центру Минска.