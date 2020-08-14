Минск, , 16:05 — REGNUM Граждане Украины, освобождённые в Белоруссии, заявили, что белорусские правоохранители их якобы били, но меньше, чем своих соотечественников. Об этом заявила белорусская «правозащитница» Татьяна Равяко в комментарии журналисту «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

Белорусский ОМОН Спадар Бурак

Она отметила, что текущее место пребывания граждан Украины не разглашается из соображений безопасности.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении трёх граждан Украины, задержанных во время беспорядков в Минске.

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