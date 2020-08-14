Минск, , 15:58 — REGNUM О создании в Белоруссии Координационного совета заявила кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, отметив, что готова вести диалог с нынешними властями страны. Ее заявление 14 августа опубликовала пресс-служба объединенного штаба.

Обращение Светланы Тихановской Цитата из видео «Обращение о мирных переменах Светлана Тихановская» пользователя Страна для жизни. youtube.com

«Я заявляю, что мы готовы к диалогу с властями. С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Белоруссии, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти», — заявила Тихановская.

Также она указала, что в данный совет могут войти «представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела» и дала поручение своем доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении в совет от объединений и организаций.

«Спасибо всем людям, всем организациям, которые поддержали меня и готовы помочь в переговорном процессе», — также говорится в заявлении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Белоруссии остановлена работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ).

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