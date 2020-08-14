Минск, , 15:49 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза обсуждают эскалацию насилия в Белоруссии, возникшую при подавлении властями постсоветской республики не прекращающихся с 9 августа массовых акций протеста против бессменного правления Александра Лукашенко. После этого Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о расширении санкций в отношении официального Минска.

Флаги ЕС Thijs ter Haar

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала 14 августа призыв к дополнительным санкциям в отношении руководства Белоруссии. Такая мера, по её мнению, позволит явить «твёрдую поддержку права народа Белоруссии на основные свободы и демократию».

Среди предложенных мер — расширение экономических и политических санкций, применяемых к официальному Минску. После демонстрации белорусским руководством «разворота на Запад» эти санкции были сокращены и ограничены, но не отменены (как утверждал Лукашенко).

Рассмотрению вопроса о санкциях предшествует обсуждение общей ситуации в постсоветской республике. Свои позиции изложат министры иностранных дел 27 стран Евросоюза.

Совет ЕС по иностранным делам получил информацию о физических лицах — гражданах Белоруссии, замешанных в фальсификации президентских выборов 2020 года, жестоких репрессиях и пытках, а также других преступлениях. Имеющийся список «невъездных» в Евросоюз планируется расширить за счёт белорусских политиков (включая семью Лукашенко), пропагандистов и близких к Александру Лукашенко бизнесменов («кошельков Лукашенко»).

«Чёрные списки» готовили разные белорусские и зарубежные организации, прежде всего — правозащитные. Белорусские НГО подготовили также рекомендации по экономическим санкциям, которые затронут крупные белорусские государственные предприятия и поддерживающий «режим Лукашенко» крупный бизнес («неолигархов»).

Тем временем по всей Белоруссии проходят мирные акции протеста против бессменного правления Александра Лукашенко и жестокости «правоохранителей» при их подавлении. Выходящие из следственных изоляторов арестанты рассказывают о пытках и нечеловеческих условиях содержания.

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Напомним, официальный Минск проводит «многовекторную» внешнюю политику, дистанцируясь от Москвы. Белоруссия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство», партнёром НАТО и одновременно — участницей договора о создании Союзного Государства России и Белоруссии.

В ходе президентской кампании 2020 года власти Белоруссии обвиняли Россию во вмешательстве в белорусскую политику, финансировании оппонентов Лукашенко и даже в засылке «боевиков из ЧВК Вагнера». Прозападная оппозиция, в свою очередь, распространяет фейки об участии российских силовиков в подавлении акций протеста в Белоруссии.

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