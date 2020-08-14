Цхинвал, , 16:13 — REGNUM Ноту по случаю годовщины грузино-абхазской войны направил 14 августа МИД Южной Осетии коллегам в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского дипломатического ведомства.

В этот день в 1992 году грузинские вооруженные подразделения вторглись на абхазскую территорию, после чего захватили Сухум. Освободить свою землю абхазский народ смог только 30 сентября 1993 года.

«Несмотря на преобладающие силы противника, абхазский народ вступил в неравную самоотверженную борьбу и одержал решительную победу в Отечественной войне, проявив великую силу духа, высокое гражданское самосознание, общенациональную сплоченность, исключительное мужество и подлинный героизм», — говорится в послании МИД Южной Осетии.

В югоосетинском ведомстве отметили, что разделяют горечь утрат, которую испытывают «абхазские братья», и склоняют голову в память о павших в той войне.

Стоит отметить, что глава Абхазии Аслан Бжания и другие представители руководства страны сегодня возложили цветы к мемориалу в честь тех, кто погиб в войне 1992−1993 годов. Завтра в республике будут отмечать День добровольца.

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