Киев, , 15:46 — REGNUM 34,6% граждан Украины не видят политиков, которые бы отстаивали их интересы в процессе реформы здравоохранения, сказано в результатах опроса, проведённого Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы. Отчёт опубликован 13 августа на сайте фонда Демократические инициативы.

На указанный вопрос можно было давать более одного ответа. Таким образом, социологи выяснили, что интересы жителей Украины никто не отстаивает — 34,6%, отстаивает министр здравоохранения Максим Степанов — 19,1% и президент Украины Владимир Зеленский — 15,7%.

Отметим, что бывшую и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун назвали «защитницей» интересов жителей страны всего 6,2% опрошенных.

Опрос проводился с 3 по 9 июля, всего было опрошено 2022 совершеннолетних жителя подконтрольных Украине территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха прокомментировал существенное снижение рейтинга президента Зеленского. По его словам, глава украинского государства разочаровал свой электорат на востоке Украины.

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