Берн, 14 августа 2020, 15:41 — REGNUM Любые попытки провокации со стороны Греции в отношении турецкого сейсмологического судна Oruç Reis в Восточном Средиземноморье не останутся без ответа. Об этом сегодня, 14 августа, на пресс-конференции в Швейцарии заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передаёт агентство Anadolu.
При этом глава МИД Турции указал на то, что Анкара всегда была и остается сторонником дипломатии. Он также призвал Францию избегать «шагов по эскалации напряженности в Восточном Средиземноморье».
Как сообщал ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что позиция Греции, которая предъявляет Анкаре претензии в связи с проводимыми турецкой стороной сейсмическими исследованиями в районе острова Кастелоризо в Средиземном море, противоречит нормам международного права и вердиктам международных судебных инстанций.
При этом ряд стран уже осудили действия Турции в Восточном Средиземноморье. Так, президент Франции Эммануэль Макрон указал на необходимость Анкаре прекратить одностороннюю геологоразведку в этом районе. Ранее прекратить буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра и не приступать к бурению вблизи греческих островов Турцию призвала Германия.