Минск, , 15:36 — REGNUM В Белоруссии остановлена работа части цехов Минского тракторного завода (МТЗ), сообщает 14 августа РИА Новости со ссылкой на представителя МТЗ.

«В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена, — сказал представитель завода. — Оценить, каких именно, пока не представляется возможным».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов.

Однако белорусская оппозиция не признала результатов выборов и развернула стихийные акции протеста в белорусских городах. Силовики жестко ответили на эти акции. Есть погибшие и раненые.

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