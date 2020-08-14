Киев, , 15:32 — REGNUM В Тернопольском областном совете опровергают информацию о якобы запрете игорного бизнеса на территории области вопреки закону, принятому Верховной радой.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на источники в пресс-службе областного совета.

Согласно источнику, первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный действительно сделал подобное предложение. Сообщается, что депутаты включили в повестку дня проект, предусматривающий запрет игорного бизнеса на территории области, однако сам проект не приняли.

Вместе с тем, на вторую половину дня 14 августа официальной информации от Тернопольского облсовета по данному вопросу нет. Деревляный, который накануне сообщил о принято решении, также устранился от дальнейшего комментирования ситуации.

ИА REGNUM напоминает, что информация о запрете игорного бизнеса на территории Тернопольской области получила широкий резонанс на Украине, поскольку ранее городские власти категорически отказались подчиняться решению Киева о «красной зоне» по коронавирусу и усилении карантинных мероприятий.