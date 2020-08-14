Киев, , 15:25 — REGNUM Официальный Киев «абсолютно уверенно и спокойно» может говорить о том, что восстановление подачи воды в Крым возможно лишь в контексте «деоккупации полуострова».

Об этом заявил 14 августа в интервью «Украинскому радио» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Также украинский министр заявил, что российская пропаганда работает на то, «чтобы убеждать мир, что надо подать воду в Крым».

«У России… есть кризис по поставке воды на военные базы и для тяжелой промышленности, расположенной в Крыму. Люди, проживающие в Крыму, имеют доступ к воде, и поэтому повторение нарратива о гуманитарном кризисе из-за воды — это как раз усиление российского сигнала», — отметил глава внешнеполитического ведомства Украины.

Вместе с тем Кулеба заявил, что если в Крыму от нехватки воды начнут страдать люди, Украине «нужно будет думать, как мы можем помочь».

ИА REGNUM напоминает, что вопрос поставок воды в Крым на коммерческой основе широко обсуждался в украинском политику весной. Ряд депутатов поддержали эту инициативу, заявив, что Украина таким образом будет поставлять воду своим гражданам.

7 августа премьер-министр страныДенис Шмыгаль заявил, что пока шли дискуссии, у Украины исчезла техническая возможно поставлять днепровскую воду в Крым в промышленных масштабах. По его словам, сначала необходимо вкладывать средства, и ремонтировать инфраструктуру.