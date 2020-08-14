Вильнюс, , 15:18 — REGNUM «Мы не можем называть Лукашенко законным президентом, потому что в Белоруссии не прошли демократические выборы», — заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа.

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По его словам, Россия заинтересована видеть Белоруссию своим «сателлитом» и даже «полностью интегрированной» в состав Российской Федерации. Литовский президент считает, что такое развитие событий возможно при пассивном наблюдении за происходящими в Белоруссии процессами.

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Тем временем по всей Белоруссии проходят мирные акции протеста против бессменного правления Александра Лукашенко и жестокости «правоохранителей» при их подавлении. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к дополнительным санкциям в отношении официального Минска — этот вопрос вынесен на Совет ЕС по иностранным делам.

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