Минск, , 15:15 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы всех кандидатов на непризнание выборов президента республики. Об этом 14 августа заявил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев в своем телеграм-канале.

По его словам, ЦИК отклонил также предложение отложить принятие окончательного решения по результатам выборов. «Мы идём в верховный суд!» — заявил Дмитриев.

Напомним, 14 августа ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги голосования на президентских выборах. Действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, ближайшие его оппонент — Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.

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