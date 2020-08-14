Москва, , 15:15 — REGNUM Министерство обороны России выступило с предложением о том, что вся информация об оборонной сфере, которая не является государственной тайной, должна быть отнесена к конфиденциальной. Об этом следует из проекта ведомства по внесению изменений в закон «Об обороне».

Министерство Обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам авторов инициативы, в средствах массовой информации периодически размещаются служебные данные, которые касаются организации обороны государства, а также создания вооружения и военной техники.

При этом действующие механизмы защиты информации в области обороны «не позволяют в полной мере ограничить её распространение в открытых источниках», говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России открыло на своём официальном сайте новый мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны», где все желающие смогут ознакомиться с уникальными, ранее неизвестными архивными документами.

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