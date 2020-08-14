Киев, , 15:26 — REGNUM За время правления президента Украины Владимира Зеленского глава МВД Украины Арсен Аваков выдал 335 единиц наградного оружия. Об этом 14 августа сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на официальный ответ МВД.

242 единицы оружия были выданы в 2019 году, а 93 единицы — в 2020 г., сказано в документе.

В МВД отметили, что оружие получили граждане Украины, однако их имена назвать отказались, поскольку учёт награждённых оружием запрещён законом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аваков наградил оружием силовиков, участвовавших в ликвидации подозреваемого в захвате заложника Романа Скрипника.

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