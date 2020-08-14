София, , 14:52 — REGNUM В Болгарии необходимо незамедлительно приступить к смене политической модели государства, его «перезагрузке». С таким призывом сегодня, 14 августа, в ходе обращения к нации выступил премьер-министр страны Бойко Борисов.

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«Настало время ответственности и решимости, — говорится в обращении председателя правительства. Пришло время не только изменить политическую систему, но и перезапустить государство».

Первом шагом на пути к этому, по мнению Борисова, должно стать изменение конституции страны. Для этого премьер-министр предложил созвать Великое народное собрание, которое примет поправки к Основному закону республики.

Так, в частности предлагается в два раза сократить число депутатов — с 240 до 120. При этом в Великом национальном собрании количество депутатов будет сокращено — с 400 до 280.

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«Мы упраздним Высший судебный совет и предложим создать судебный совет судей и судебный совет прокуроров. Оба совета будут отдельно решать кадровые вопросы, касающиеся судей, с одной стороны, и прокуроров и следователей, с другой», — сказал Бойко Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии уже больше месяца не стихают массовые акции протеста против действующего правительства, которое граждане обвиняют в несостоятельности и требуют его отставки.

5 августа премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о своей готовности покинуть занимаемый пост для выхода из кризиса, который начался из-за массовых акций протеста. Он добавил, что не боится служебного правительства, которое должно придти на замену уходящему в отставку, однако указал, что не доверяет болгарскому президенту и не верит в честные выборы.

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