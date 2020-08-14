Анкара, , 14:45 — REGNUM Турецкие власти могут отозвать своего посла из Абу-Даби, что станет ответом на соглашение между ОАЭ и Израилем. Об этом 14 августа рассказал журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит телеканал NTV.

«Если будет необходимо, мы можем отозвать нашего посла из Абу-Даби», — заявил турецкий лидер.

Также он отметил, что такие действия со стороны Турции могут последовать из-за того, что Анкара на стороне Палестины и не намерена сдавать её права кому бы то ни было.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из сообщения турецкого МИД стало известно, что власти Турции назвали решение ОАЭ заключить соглашение с Израилем лицемерным.