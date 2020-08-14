Вашингтон, 14 августа 2020, 14:43 — REGNUM Современные международные процессы являются намного опаснее второй холодной войны, заявил 13 августа государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает издание Politico.
По словам Помпео, находящегося с серией официальных визитов в Центральной Европе, КПК настолько глубоко проникла в экономику, политику и общество стран Запада, как не мог Советский Союз. Он добавил, что Москва по-прежнему стремится «подорвать» чешские демократию и безопасность с помощью кампаний кибератак и дезинформации. Однако «кампании по принуждению» со стороны Пекина носят для Праги куда большую опасность, уверен Помпео.