Вашингтон, 14 августа 2020, 14:43 — REGNUM Современные международные процессы являются намного опаснее второй холодной войны, заявил 13 августа государственный секретарь США Майкл Помпео, сообщает издание Politico.

«Процессы, которые имеют место на сегодняшний день, это не холодная война 2.0», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.
«В некотором смысле вызов, который представляет Коммунистической партии Китая (КПК), намного хуже», — добавил он

По словам Помпео, находящегося с серией официальных визитов в Центральной Европе, КПК настолько глубоко проникла в экономику, политику и общество стран Запада, как не мог Советский Союз. Он добавил, что Москва по-прежнему стремится «подорвать» чешские демократию и безопасность с помощью кампаний кибератак и дезинформации. Однако «кампании по принуждению» со стороны Пекина носят для Праги куда большую опасность, уверен Помпео.