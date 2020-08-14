Киев, , 14:44 — REGNUM Общественный совет при министерстве юстиции Украины должен состоять из экспертов, а не «профанов». Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура 14 августа на своём Telegram-канале.

Парламентарий прокомментировал обращение нынешнего состава общественного совета к минюсту, касающееся запрещения деятельности политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Партии Шария».

«Оно является исключительно политическим и не имеет под собой никаких аргументаций. Совет при минюсте должен быть создан на профессиональной основе, а не из профанов, набранных на улице», — считает Качура.

Депутат заявил, что предложил главе министерства распустить общественный совет и набрать его заново:

«Сегодня я официально обратился к министру юстиции Украины с требованием распустить общественный совет при министерстве».

Напомним, ранее общественный совет при минюсте Украины, состоящий из людей, связанных, в частности, с экстремистской организацией «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потребовал в преддверии местных выборов запретить две украинские оппозиционные партии.

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