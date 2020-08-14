Липецк, 14 августа 2020, 14:37 — REGNUM На территории Липецкой области 13 сентября состоятся выборы депутатов 282 представительных органов муниципальных образований. Везде, кроме Ельца, будут формироваться новые составы городских и сельских советов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал глава регионального избиркома Юрий Алтухов.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954
Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Выборы в Липецкий городской совет депутатов будут проводиться 11, 12 и 13 сентября. Заполненные в первые дни голосования бюллетени запечатают в конверты, которые будут храниться в сейфе и будут вскрыты 13 сентября в присутствии наблюдателей.

На места в Липецком горсовете шестого созыва претендуют представители партий КПРФ, «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», а также самовыдвиженцы. Баллотировался 251 человек, из них зарегистрирован был 201 кандидат и один выбыл после регистрации.