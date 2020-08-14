Липецк, , 14:37 — REGNUM На территории Липецкой области 13 сентября состоятся выборы депутатов 282 представительных органов муниципальных образований. Везде, кроме Ельца, будут формироваться новые составы городских и сельских советов. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал глава регионального избиркома Юрий Алтухов.

Вениамин Брискин, Константин Иванов. Все на выборы. 1954

Выборы в Липецкий городской совет депутатов будут проводиться 11, 12 и 13 сентября. Заполненные в первые дни голосования бюллетени запечатают в конверты, которые будут храниться в сейфе и будут вскрыты 13 сентября в присутствии наблюдателей.

На места в Липецком горсовете шестого созыва претендуют представители партий КПРФ, «Единая Россия», «Партия пенсионеров», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», а также самовыдвиженцы. Баллотировался 251 человек, из них зарегистрирован был 201 кандидат и один выбыл после регистрации.