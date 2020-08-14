Минск, , 14:35 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии проведет проверку по каждому факту насилия в отношении представителей СМИ во время несанкционированных акций. Об этом 14 августа заявила журналистам пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она отметила, что освещение протестов не означает, что журналистам надо «лезть между двумя сторонами». Представители СМИ должны помнить о том, что находятся в гуще событий и заботиться о своей безопасности, сказала Чемоданова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий заявил, что десять журналистов из республики все еще остаются задержанными во время беспорядков.

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