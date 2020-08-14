Киев, , 14:31 — REGNUM Показательно, что на Украине звучит гораздо больше тревоги по поводу будущего «белорусского социализма», чем в России, заявил в своем комментарии сегодня, 14 августа, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Свое мнение украинский парламентарий высказал в социальной сети Facebook.

По словам Волошина, в России понимают, за чей счёт был «белорусский банкет», соответственно, и осознают его неизбежный финал при любом исходе.

«А как только Киеву хватит ума возобновить прямое авиасообщение (с Россией), а ЕС и РФ начать снимать взаимные санкции, исчезнут и транзит через Минск, и «белорусский пармезан». Плюс Кремль серьезно настроен пересмотреть условия поставок энергоресурсов, а до сих пор субсидии из РФ (в виде льготных цен) составляли до 25% ВВП Беларуси», — заявил депутат Рады.

Он также отметил, что на конец 2018 года РФ владела 37,6% белорусского госдолга (7,9 млрд долларов), но нужными темпами Минск отдавать его не способен и вынужден каждый год рефинансировать до 75% долга, а значит, снова частично зависеть от российского кредита.

Волошин отмечает, что «белорусскийсоциализм» сейчас закончится в любом случае, и весь выбор в том, пройдет ли процесс плавно, или же «весьма драматично».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Зеленский уже второй раз за последние дни призвал Лукашенко найти «мирный и демократический выход» из нынешней ситуации, заяви, что ему «действительно небезразлично» и он «действительно переживает за все, что происходит в Белоруссии.