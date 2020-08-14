Сухум, , 14:36 — REGNUM Заявления в СМИ о том, что новое руководство Абхазии не такое «пророссийское», как было раньше, не имеют никаких оснований. Об этом 13 августа в интервью ИА «Апсныпресс» заявил премьер-министр страны Александр Анкваб.

Глава абхазского правительства прокомментировал заявление грузинского политолога в интервью «Голосу Америки» (СМИ—иностранный агент). Он заявил, что новый президент Абхазии Аслан Бжания и его команда якобы настроены менее пророссийски, чем их предшественники и стремятся к тому, чтобы добиться большей независимости от России.

«В абхазском политическом пространстве таких руководителей не было, и нет», — сказал Анкваб.

Он также выразил сомнение в компетентности политолога и отметил, что представители абхазских властей не делали таких заявлений, которые позволили бы утверждать о смене курса Сухума.

Напомним, Бжания неоднократно делал заявления о необходимости налаживать отношения с Грузией. Он предложил начинать с экономических связей. Представители оппозиционных сил в Абхазии эти заявления расценили, как подрывающие суверенитет страны.

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