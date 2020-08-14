Анкара, , 14:40 — REGNUM Любые попытки атаки гражданских судов Турции получат ответ со стороны официальной Анкары. Об этом 14 августа заявил журналистам в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы.

«Турция не оставит без ответа любое возможное нападение на свои гражданские корабли», — заявил турецкий лидер.

Также Эрдоган указал, что судно «Оруч реис» продолжит свои геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря до 23 августа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 августа из сообщений СМИ стало известно, что греческий фрегат «Limnos» и турецкий фрегат «Kemalreis» столкнулись в спорном районе, где находилось турецкое исследовательское судно «Оруч реис», которое занимается геологоразведочными работами.

Напомним, обострение греческо-турецких отношений произошло из-за объявленных планов властей Турции проводить поисковую разведку газа и нефти у греческих берегов в Эгейском море.