Липецк, , 14:14 — REGNUM Глава администрации Липецка Евгения Уваркина в 2019 году заработала 53 млн 820 тыс. 763,33 рубля. Как сообщает ИА REGNUM, такие цифры приведены в её декларации о доходах и недвижимости. Согласно документу, в администрации Липецка из этой суммы она заработала всего 1 миллион 400 тыс. 282,82 рубля.

В собственности Уваркиной находится квартира площадью 81,1 метра, личного автомобиля у неё нет. В пользовании у мэра находятся жилой дом площадью 678,2 кв. метра и земельный участок площадью 851 квадратный метр. Супруг Уваркиной за год заработал 29 млн 972 тыс. 952,10 рубля. Ему принадлежит земельный участок и жилой дом.

Заместитель главы администрации города Липецка Евгений Павлов в 2019 году заработал 1 млн 429 тыс. 758,66 рубля, управляющий делами администрации города Липецка Сергей Киценко — 1 млн 118 тыс. 587,29 руб., советник мэра Наталья Попова — 1 млн 274 тыс. 804,88 руб., из которых в мэрии — только 466 тыс. 779,80 руб., советник мэра Галина Барбашина — 597 тыс. 287,55 руб., советник мэра Евгений Суворов — 1 млн 164 тыс. 345,11 руб., из которых в мэрии — 335 тыс. 140,78 рубля.