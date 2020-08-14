Петропавловск-Камчатский, , 14:13 — REGNUM Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, отвечая на вопросы блиц-интервью корреспондента ИА REGNUM, назвал эталоном в российской политике министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также Солодов признался, что ему на Камчатке сразу понравился воздух, а вот внешний вид Петропавловска-Камчатского — огорчил.

«Грязный город, очень запущенный. И особенно не понравились груды автомобильных шин повсюду», — сказал Солодов.

Глава Камчатки рассказал о своём любимом блюде, напитке и книге, признался, чтобы он хотел изменить в своей личной жизни и на Камчатке, а также ответил на вопрос, что он сделает, если жители региона потребуют от него уйти в отставку. Подробнее об этом читайте в ближайшее время на сайте ИА REGNUM в интервью с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов назвал чиновников, которые не признавали жилые дома в регионе аварийными и не включали их в программу расселения, вредителями.