Киев, , 14:16 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко мог запланировать государственный переворот на 24 августа 2020 года, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

«Порошенко финансирует националистические группы, готовя их к маршу на День независимости, который должен перерасти в противостояние с властью и закончиться государственным переворотом», — рассказал Кива.

По его словам, сторонники бывшего президента постараются захватить несколько административных зданий, включая офис президента Украины, и потребовать проведения досрочных выборов президента и парламента.

Депутат отметил, что в перевороте могут принять участие боевики экстремистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также сторонники бывшего главаря «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрия Яроша.

Кива добавил, что переворот готовится уже в течение полугода, но украинские спецслужбы не противодействуют этому процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее однопартиец Кивы, депутат Рады Ренат Кузьмин предупредил, что осенью 2020 года может произойти попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского представителями прежней власти во главе с Порошенко.

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