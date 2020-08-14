Ново-Огарево, Московская область, , 14:06 — REGNUM В России немного вырос уровень безработицы. Об этом 14 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским.

«У нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы. Но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране», — сказал президент.

Путин поручил Цыбульскому обратить на проблему внимание, отметив, что у региона имеются предпосылки для решения данных проблем. По словам президента, в Архангельской области растут и промышленность, и сельское хозяйство, а ситуация по финансам неплохая.