Минск, , 14:05 — REGNUM Руководство белорусского государственного концерна «Белнефтехим» проводит встречи с представителями трудовых коллективов подчинённых ему предприятий. Целью встреч является недопущение перерастания мирных протестов в полноценную забастовку.

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Председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков проводит встречу с работниками госпредприятия «Гродно Азот». Такие же встречи проводятся на гродненском «Химволокно» (Гродно), «Нафтане» (Новополоцкий НПЗ, Витебская область), «Могилёвхимволокно» и других подчинённых госконцерну предприятиях.

Особенностью забастовок на этих предприятиях является опасность техногенных катастроф с огромным экологическим ущербом в случае нарушения технологических процессов. Зарплаты на предприятиях «Белнефтехима» среди самых высоких в республике.

По неофициальной информации, работники предприятий озвучили требования политического характера. Они возмущены предельно жестокими действиями «правоохранителей» при подавлении массовых ненасильственных акций протеста, охвативших десятки белорусских городов.

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Также сегодня, 14 августа Александр Лукашенко провёл совещание по противодействию забастовочному движению. Накануне, 13 августа он провёл совещание по проблемам топливно-энергетического комплекса, отметив проблемы на предприятиях госконцерна «Белнефтехим».

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Тем временем ряды забастовщиков ширятся. К ним присоединяются работники транспорта, строители, рабочие промышленных предприятий.

Белорусский официоз отрицает наличие забастовочного движения. Пропагандисты акцентируют внимание на «российский след» в «массовых беспорядках», охвативших постсоветскую республику после того, как 9 августа Центризбирком Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента. Прозападная оппозиция, в свою очередь, ищет «российский след» в жестоком подавлении протестных выступлений.

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