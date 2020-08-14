Варшава, , 14:04 — REGNUM Сейм Польши (нижняя палата парламента) призвал Евросоюз поддержать демонстрантов в Белоруссии. Об этом говорится в обращении депутатов польского Сейма от 14 августа.

Обращение направлено к Европейскому парламенту, Совету Европы, Европейской комиссии. Депутаты заявили, что жители Белоруссии должны участвовать в свободных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа премьер-министры Чехии и Польши Андрей Бабиш и Матеуш Моравецкий провели переговоры. Стороны решили призвать Евросоюз провести видеоконференцию по ситуации в Белоруссии.

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