Берлин, , 13:57 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель осудила применение силы против протестующих в Белоруссии, заявил 14 августа на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер особенно осуждает, что тысячи были задержаны просто из-за их участия в мирных протестах, она потрясена сообщениями о том, что с ними жестоко обращались», — сказал он, добавив, что применение силы неприемлемо.

По его словам, белорусские власти должны «немедленно и без предварительных условий освободить людей и обеспечить их право на собрания, выражение мнения и получение информации».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, набрав около 80% голосов. Однако белорусская оппозиция не признала результатов выборов и развернула стихийные акции протеста в белорусских городах. Силовики жестко ответили на эти акции. Есть погибшие и раненные.

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