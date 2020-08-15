Афины , , 01:02 — REGNUM В министерстве иностранных дел Албании 13 августа сообщили, что для всех граждан страны, в том числе передвигающихся на автомобиле, разрешенное время пересечения границы с Грецией в КПП Какавия и Капштица будет ограничено промежутком с 22 до 6 утра. При этом парковка на приграничной территории и около таможни будет пресекаться полицией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с 16 августа въезда в Грецию граждане должны будут обязаны провести семь дней на карантине.

Въезд в Грецию с территории Албании будет разрешен только гражданам Греции, албанцам и иностранным гражданам, имеющим разрешение на пребывание на греческой территории. Гражданам ЕС и гражданам Албании, имеющим разрешение на пребывание в государствах ЕС, а также гражданам третьих стран не разрешен проезд на территорию Греции через албанские КПП Какавия и Капштица.

Напомним, 14 августа в Греции были введены новые ограничительные меры, нацеленные на предотвращение распространения коронавируса.

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