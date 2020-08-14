Вена, , 13:45 — REGNUM Соединённые Штаты, настаивая на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая предусматривает порядок поставок в Иранскую Республику вооружений и военной техники. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«Попытка США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана представляет собой нарушение Вашингтоном резолюции 2231 СБ ООН», — написал дипломат в Twitter

Ульянов считает, что единственным законным способом продления эмбарго является соответствующее решение Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), «которое должно быть принято методом консенсуса».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях постпред США при ООН Келли Крафт призвала членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана — проголосовать за представленный Вашингтоном обновлённый проект резолюции. Этот документ, как утверждают в США, нацелен на то, чтобы помешать Ирану свободно покупать и продавать обычные вооружения.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал международное сообщество остановить Соединённые Штаты, нарушающие международное право и разрушающие принцип многосторонности. По его словам, «примером может служить обращение США с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, которая фактически неотделима от Совместного всеобъемлющего плана действий, широко известного как иранская ядерная сделка».