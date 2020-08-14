Ново-Огарево, Московская область, , 13:45 — REGNUM В России снизились объёмы вводимого жилья из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 14 августа сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Архангельской области.

Президент отметил, что уже обсуждал эту проблему с правительством.

«У нас в связи с коронавирусом произошло определённое снижение — на 11% с лишним ввода жилья по стране», — сказал он.

Путин отметил, в Архангельской области темпы снизились более чем в два раза.