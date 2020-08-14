Рига, , 13:32 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии о немедленном прекращении нарушения прав человека и соблюдению конституции обратилась комиссия латвийского Сейма (парламента) по права человека и общественным делам. Такой призыв содержится в письме комиссии, которое 14 августа было направлено послу Белоруссии в Латвии Василию Марковичу.

«В демократическом и правовом государстве существует верховенство закона — любые действия государства против человека могут происходить только в соответствии с правами человека», — приводит ТАСС текст сообщения, в котором также уточняется, что последние подразумевают полный запрет пыток или жесткого обращения.

Кроме этого, в сообщении белорусские власти призываются к немедленному освобождению задержанных в ходе беспорядков, а также к расследованию всех нарушений прав человека и гарантировании свободы деятельности независимых СМИ и к неограничению работы интернета.

«После состоявшихся 9 августа выборов в Белоруссии у нас есть видеозаписи, свидетельства и другие доказательства того, что конституция страны и права человека не соблюдаются», — также отмечает в письме глава комиссии Артусс Кайминьш.

Ранее ряд СМИ сообщил, что работники минского метрополитена планируют провести забастовку в знак поддержки протестных акций в Минске.