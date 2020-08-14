Минск, , 13:22 — REGNUM «Комитет национального спасения» поможет наладить диалог между Александром Лукашенко и белорусским обществом, способствуя выходу Белоруссии из кризиса. Об этом говорится в обращении председателя Российско-Белорусского делового совета, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина.

«Первое, к чему мы призываем руководство Белоруссии, — немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных», — сказано в документе.

Мазепин считает, что сейчас массовые протесты «не имеют очевидного лидера» и поэтому «официальной власти просто не с кем вести эффективный диалог».

От имени российского и белорусского бизнеса глава РБДС обратился к Лукашенко с просьбой безотлагательно «сесть за стол мирных подробных переговоров, которые должны увенчаться выходом из политической нестабильности».

Российское руководство, сказано в документе, тоже должно быть «в стороне от процесса урегулирования конфликтов в Белоруссии, чтобы Союзное государство братских народов не было разрушено в пылу непримиримой бессмысленной борьбы».

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Напомним, жестокость подавления массовых акций протеста в Белоруссии вызвала крайне негативную реакцию не только в белорусском обществе, но и за рубежом. Официальные лица и общественность стран Евросоюза, США и других государств призвали официальный Минск немедленно прекратить применение насилия и освободить политзаключённых.

Белорусский бизнес также выступает с подобными призывами. В частности, «Белорусская калийная компания» — трейдер госмонополиста «Беларуськалий», опубликовала обращение коллектива, в котором сказано: «Мы не можем оставаться безучастными к тому, что сейчас происходит. Люди не должны страдать! Жестокость никогда не бывает оправдана! Мы призываем немедленно остановить насилие со стороны силовых структур».

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Тем временем бежавший от репрессий участник белорусской президентской кампании 2020 года Валерий Цепкало выступил за рубежом с инициативой создания «Фронта национального спасения». В своём обращении он призвал к продолжению мирных протестов, признанию Светланы Тихановской «законно избранным и легитимным президентом», назначению «временного правительства» и проведению новых выборов президента.