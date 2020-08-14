Москва, , 13:17 — REGNUM Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») направил запросы в уполномоченные органы РФ — Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР) о возможном наличии у ряда депутатов Госдумы двойного гражданства, передает корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

«Соответствующие запросы направлены. Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке», — сообщил Пискарёв.

Соответствующее поручение было дано спикером Госдумы Вячеславом Володиным после ответа от ЦИК РФ.

В полученном ответе ЦИК РФ на запрос отмечается, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы в комиссии сведений о наличии иностранного гражданства у кандидатов не имелось. После регистрации избранного кандидата депутатом Госдумы вопросы, связанные с возможным приобретением им иностранного гражданства либо вида на жительство, не входят в компетенцию избирательных комиссий.

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