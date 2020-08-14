Кампала, , 13:22 — REGNUM 19-летний гражданин Уганды намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на предстоящих всеобщих выборах. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление молодого человека.

Хиллари Хамфри Кависа рассказал журналистам, что он всегда обладал лидерскими качествами и достаточно квалифицирован, чтобы возглавить страну.

Он сказал, что начнет сбор взноса в размере 20 миллионов угандийских шиллингов ($5400), необходимого для того, чтобы выдвинуть кандидатуру на президентский пост. Кависа также обязан собрать 100 подписей в каждом избирательном округе Уганды для своего выдвижения. В стране насчитывается более 100 избирательных округов.

По конституции Уганды любой гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, может претендовать на пост президента.

Молодой человек присоединяется к оппозиционному депутату Роберту Кьягуланьи, в народе известному как Бобби Вайн, и бывшему генералу армии Генри Тумукунде, которые заявили о своем намерении выступить против действующего президента Йовери Мусевени.