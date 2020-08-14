Каракас, , 13:14 — REGNUM Суда с топливом, задержанные властями США, не имеют никакого отношения к Ирану. Об этом написал иранский посол в Тегеране Ходжат Солтани на своей странице в Twitter.

«Очередная ложь и психологическая война со стороны пропагандистской машины США», — написал дипломат. Он добавил, что президент США Дональд Трамп пытается компенсировать свое поражение перед Ираном ложной пропагандой.

Напомним, 13 августа газета The Wall Street Journal написала, что власти США конфисковали груз на борту четырех танкеров, которые должны были доставить топливо из Ирана в Венесуэлу.

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