Киев, , 13:03 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию может состояться только после стабилизации ситуации в стране. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 августа в эфире «Украинского радио».

Ранее Кулеба рассказал, что Украина даст оценку выборам в Белоруссии после официального объявления их итогов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал об освобождении трёх граждан Украины, задержанных во время беспорядков в Белоруссии.

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