Брюссель, , 12:37 — REGNUM Европейскому союзу следует принять ограничительные меры в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии. Об этом сегодня, 14 августа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии», — написала глава ЕК в Twitter

Она также выразила уверенность, что «сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу решительную поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс заявил о том, что в Евросоюзе обсуждают возможность жёстких санкций в отношении Белоруссии из-за событий, охвативших страну после президентских выборов. По его словам, самыми эффективными будут индивидуальные санкции, но планируется обсудить «разные варианты».

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Возможность принятия санкций против Белоруссии не исключена и со стороны Вашингтона. Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что власти должны полностью изучить ситуацию и уже после принять соответствующее решение.

Напомним, в Белоруссии после оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента республики 9 августа начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Всего за время беспорядков были арестованы свыше 6 тыс. человек.

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